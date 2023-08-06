VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: 6 Şubat depremlerinin ardından 1 milyon 123 bin depremzedeye sağlık hizmeti verildi
Trump'tan yargıç değişikliği talebi: Adil yargılama yapması imkansız
GKRY, orman yangınlarıyla mücadele için çevre ülkelerden yardım talebinde bulundu
AFAD duyurdu: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Nijer'de cuntadan gövde gösterisi: On binlerce kişi stadyuma akın etti
İtalya'dan Nijer kararı: Askeri üste asker sayısı azaltılıyor
06 Ağustos 2023 Pazar 21:29:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 21:29:00

İtalya'dan Nijer kararı: Askeri üste asker sayısı azaltılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya, Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından, sivil vatandaşlarına tahsis etmek üzere bu ülkede bulunan üssündeki asker sayısını azaltmaya başladı.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'den kalkan ve 65 İtalyan, 10 ABD askerini taşıyan uçağın, Roma yakınlarındaki bir askeri üsse iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, bu uçuşla Savunma Bakanlığının, Nijer'deki İtalyan üssünün lojistik özerkliğini daha da artırma ve acil bir durumda sivil vatandaşlarını ağırlama ve tahliye etme durumuna hazır hale getirmek için konaklama kapasitesini optimize etme niyetinde olduğu belirtildi.

Son tahliyelerin ardından bugün itibarıyla 254 İtalyan askerinin Nijer'de kaldığı ifade edilen açıklamada, bu hafta için de benzer tahliye uçuşlarının planlandığı kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 2 Ağustos'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hükümetimizin Nijer'den ayrılmalarına yardım ettiği 36 İtalya vatandaşı ve 32 yabancı uyruklu kişiyi Roma'da karşıladım." ifadesini kullanmıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Etiketler : nijer nijer darbe italya-nijer
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX