İtalya'daki vaka sayısı 244 bin 752'ye yükseldi
Kaynak: AA
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 35 bin 73'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 244 bin 752'ye ulaştı.
İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede bugün 5. ayını dolduran KOVID-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 12 bin 248’e geriledi. Salgın başından bugüne kadar KOVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 244 bin 752’ye ulaştı.
Son 24 saatte 129 yeni vaka kaydedildi. Bir haftadır yükseliş trendindeki günlük yeni vaka sayısı, bugün son 7 günün en düşük seviyesine geriledi.
İyileşenlerin sayısı bugün 269 artışla 197 bin 431'e çıktı.
KOVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 15 artarak 35 bin 73'e yükseldi.
İtalya'da bugüne kadar, 6 milyon 305 bin 412 test yapıldı.
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