  • BIST
    1078.61
  • Dolar
    7,3568
  • Euro
    8,7790
  • Altın
    465,7240
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şiar'ın annesinden kan donduran sözler: Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldü ...
Apartmanın zemin katından yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi
Beyaz Saray: Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez
İzmir'de yasak dinlemeyen magandalar 5 yaşındaki Neriman'ı silahla yaraladı
Irak, Türkiye'ye yapılan uçuşları 1 Ekim'e kadar askıya aldı
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı
İtalya'da vaka sayıları yeniden binin altında
Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını e ...
Fed Başkan Yardımcısı Clarida: Düşük işsizlik oranı tek başına faiz artırımı için yeterli değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron görüştü
Başkan Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Bartın Üniversitesinde üretilen enzim pandemi ile mücadeleye katkı sağlayacak
Cezaevlerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile alınacak
Zonguldak'ta düğünlere süre kısıtlaması getirildi
Yunan ateşle oynuyor! Silahlandırdığı Doğu Ege adalarında Lozan ve Paris antlaşmalarını çiğnedi
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 251'e yükseldi
Hariri suikastı failinin yargılandığı ikinci davada duruşma 16 Eylül'de yapılacak
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Başkan Erdoğan Dereli'nin ardından selden zarar gören Doğankent ilçesine ziyarette bulundu
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
Avrupalı liderler Kovid-19 ve Brexit sonrası Avrupa'yı ele aldı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:19:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:19:00

İtalya'da vaka sayıları yeniden binin altında

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 996 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, dünden beri düşüş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı bugün 996 olarak açıklandı. Ülke genelinde COVID-19 bulaşanların toplam sayısı 269 bin 214 oldu.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 35 bin 483’e yükseldi.

Aktif KOVID-19 hasta sayısı 26 bin 78’e çıktı. Son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yükselmeye başladı. Dünden bugüne 8 hasta daha yoğun bakıma alınırken, toplam sayı 94’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 207 bin 653 oldu.

İtalya'da salgının başladığı şubattan bugüne kadar 8 milyon 644 bin 859 test yapıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER