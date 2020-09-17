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17 Eylül 2020 Perşembe 21:16:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 21:16:00

İtalya'da son 24 saatte 1585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Kaynak: AA

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak, 35 bin 658'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak, 35 bin 658'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1585 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece üst üste üçüncü günde yeni vakalardaki artış devam ederken, salgının başından bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 293 bin 25 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 413'e yükselerek, haziran ayı başındaki seviyelerine geri döndü. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki hafif artış bugün de devam etti ve 212'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak, 35 bin 658'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 689 artarak 215 bin 954 oldu.

KORONAVİRÜSSÜZ UÇUŞ PROJESİ

Bu arada, İtalyan havayolları Alitalia, Roma Fiumicino Havalimanı ve yerel sağlık makamlarının iş birliğiyle başkent Roma ve Milano arasındaki uçuşların "koronavirüssüz" uçuşlar olarak icra edilmesini hedefleyen bir proje başlattı.

Buna göre, uçuştan 72 saat önce test yaptıran ve "negatif" sonucu elinde olan yolcular ile uçuştan önce havaalanında hız hızlı test yaparak "negatif" sonucunu alan yolcular uçağa alınacak.

Test sonucu pozitif çıkan yolcuya ise ileri tarihli bilet verilerek, karantinada kalması istenecek.

Hızlı testlerin güvenilirliği tartışma konusu olsa da yetkililer, bunun özellikle yolcuların, yanında seyahat ettiği kişinin negatif olduğunu bilmesinin, güvenle uçmasını sağlayacağını belirtti.

Bir ay sürecek projenin, havacılık sektörünü hareketlendirmesi ve söz konusu uygulamanın farklı kentlere yönelik uçuşlara da uygulanması hedefleniyor.

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