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28 Ağustos 2020 Cuma 21:22:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 21:22:00

İtalya'da son 24 saatte 1462 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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İtalya, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 1462 yeni vaka açıkladı. KOVID-19 bulaşanların sayısı 265 bin 409 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, günlük vaka sayısı düne göre hafif bir artış gösterirken, mayıs ayı başından beri görülen en yüksek seviye oldu.

Son 24 saatte 1462 yeni vaka kaydedildi ve bunlarla İtalya'da KOVID-19 bulaşanların sayısı 265 bin 409 oldu.

Ülkede ölü sayısı da son 24 saatte 9 artarak, 35 bin 472'ye yükseldi.

Halihazırda ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı da 1103 artarak 23 bin 35'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 348 artarak 206 bin 902 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü verilerine göre ülkede yeni vakaların yaş ortalaması 29-30'a kadar gerilediği belirtildi.

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberine göre, ülkedeki yerel bölge yönetimleri, geçen yıla nazaran bu yıl doz sayısını 5 milyon doz daha artırarak 16,7 milyon doz grip aşısı aldı. Haberde, bununla COVID-19'a karşı riskli kategoride bulunan özellikle 65 yaş üstü nüfusun korunmasının amaçlandığı ve her 4 İtalyandan birinin grip aşısı olabileceği belirtildi.

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