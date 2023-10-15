İtalya'da otobüs binaya çarptı: 15 yaralı

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre beldesinde ay başında yaşanan ölümlü otobüs kazasına karışan firmanın bir başka otobüsü, bu kez yol kenarındaki bir binanın taşıyıcı kolonuna çarptı ve 15 kişi yaralandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 3 Ekim'de 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki otobüsün ait olduğu "La Linea" firmasının şehir içi toplu taşımacılık seferlerinde kullanılan bir başka otobüsü, dün akşam saatlerinde yine Mestre'de Carducci Caddesi'nde bu kez bir apartmanın taşıyıcı kolonuna çarptı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada, otobüs şoförü ile 14 yolcu yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre kaza, sürücünün otobüsün kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Otobüs şoförü de ilk yardım görevlilerine verdiği bilgide, olay anında fenalık geçirdiğini ve kazanın bu şekilde yaşandığını söyledi.

Bu son kazanın ardından Venedik Belediyesi, bugünden itibaren "La Linea" firmasına ait otobüslerin seferlerden ihtiyaten çekilmesine karar verdiğini duyurdu.

Venedik-Mestre'de 3 Ekim akşam saatlerinde La Linea'ya ait elektrikli otobüs, Marghera istikametine giderken geçtiği üst geçitten düşmüştü. Olayda otobüs şoförü dahil farklı milletlerden 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın otobüs şoförünün olaydan önce fenalık geçirmesiyle gerçekleşmiş olabileceği iddiası dile getirilse de otopsi sonuçlarının bu varsayımı doğrulamadığı basına yansımıştı. Bir diğer neden olarak üst geçitteki korkulukların yetersiz olduğu ifade edilmişti.

3 Ekim'deki otobüs kazasının nasıl yaşandığına dair araştırmalar devam ediyor.