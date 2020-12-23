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23 Aralık 2020 Çarşamba 18:07:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 18:07:00

İtalya'da mutasyon paniği: İngiltere temaslı olmayan kişide rastlandı

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Koronavirüsün mutasyona uğramış olan ve daha bulaşıcı olduğu kesinleştirilen türüne İngiltere'nin ardından İtalya'da da rastlandı. Fakat bulaşıcı türün tespit edildiği kişinin, İngiltere ile herhangi bir teması bulunmuyor.

İtalya'da, İngiltere ile herhangi bir teması olmayan bir hastada koronavirüsün daha bulaşıcı türü (Vui 202012/01) tespit edildi.

AA'nın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Ancona vilayetine bağlı Loreto'da, son günlerde İngiltere ile bir teması olmayan kişinin testlerinde, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Şiddetli soğuk algınlığı geçiren söz konusu kişiye moleküler testi yapan Ancona'daki viroloji laboratuvarının yöneticisi Stefano Menzo, ANSA'ya yaptığı açıklamada, "Araştırmalarımızı derinleştirdik ve şimdi bunun, virüsün İngiliz versiyonu olduğunu biliyoruz." dedi.

Hastanın ailesiyle birlikte tecrit altında olduğu bildirildi.

ACİL GEREKÇELERLE YAPILAN DÖNÜŞLER KABUL EDİLECEK

İtalya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına sızan bilgilerde ise Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Kovid-19’un daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere’deki İtalyanların dönüşüne dair dönmesine ilişkin kararname imzalayacağını belirtildi. Söz konusu dönüşün, İtalya ikametli olan ve acil durum sebebiyle ülkesine dönmek isteyen İtalyanları kapsayacağı ifade edildi.

İngiltere'den İtalya'ya acil gerekçelerle dönenlerin test yaptırma ve 14 gün karantinada kalma zorunluluğu olduğu belirtildi.

Etiketler : italya bakanlık Kovid-19
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