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13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:48:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:48:00

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi

Kaynak: AA

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İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 34 bin 967'ye yükseldi.

İtalya'da yaklaşık 5 aydır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 13 bin 157'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 230 oldu. Son 24 saatte 169 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 178'lik artışla 195 bin 106'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 967'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 962 bin 744 test yapıldı.

Öte yandan, ülkede salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nde Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarının kurduğu "Şikayet ediyoruz (Noi denunceremo)" isimli oluşum, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Ròbert Ragnar Spano'ya birer mektup göndererek, Lombardiya'daki suç duyurularına yönelik soruşturmaların denetlenmesini talep etti.

Söz konusu grup, 10 Haziran'da Bergamo kentinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yaklaşık 50 suç duyurusu dosyası sunmuştu.

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