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03 Eylül 2020 Perşembe 20:27:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 20:27:00

İtalya'da Kovid-19 vakaları binin üstünde seyrediyor

Kaynak: AA

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1397 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1397 yeni vaka kaydedildi. Ülkede günlük yeni vaka sayısı son bir haftada 5. kez binin üstünde çıktı. Kovid-19 bulaşanların sayısı toplam 272 bin 912 oldu.

Yeni vakalardaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hastası sayısı da 28 bin 915'e yükseldi.

Ülkede son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin de sayısı yükselişe geçti. Son 24 saatte 11 kişi daha yoğun bakıma alınırken, halihazırda 120 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 507 oldu.

İyileşenlerin sayısı 289 artarak, 208 bin 490'a çıktı.

Bu arada, günlük yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği ülkede, okulların açılışına ilişkin tartışma sürmeye devam ediyor.

Hükümet belirlenen önlemlerle okulların 14 Eylül'de açılacağını savunurken, öğretmenler, öğrenciler ve bazı sendikalar ise okullara yönelik önlemlerdeki gecikme ve belirsizlikleri protesto için 26 Eylül'de miting yapma kararı aldı.

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