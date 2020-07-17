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17 Temmuz 2020 Cuma 19:06:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 19:06:00

İtalya'da KOVID-19 vaka sayısı 243 bin 967'ye yükseldi

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi. Vaka sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden COVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar KOVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

KOVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.

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