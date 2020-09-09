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09 Eylül 2020 Çarşamba 19:44:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 19:44:00

İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor

Kaynak: AA

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1434 yeni vaka kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1434 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya’da, günlük yeni vaka sayıları, üst üste 8. gününde binin üstünde kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 281 bin 583 oldu.

Görülen yeni vakalarla ülkedeki aktif Kovid-19 hasta sayısı 34 bin 734'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 7 artarak, 150'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 14 artarak, 35 bin 577'e yükseldi.

Bu arada, İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki bir şirketle Sannio Üniversitesi, tükürükten 3 dakika içinde Kovid-19 testi yapabilen hızlı bir test geliştirdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı’nın da söz konusu hızlı teste onay verdiği belirtildi.

"OKULLAR 14 EYLÜL'DE DÜZENLİ OLARAK YENİDEN AÇILIYOR"

Başbakan Giuseppe Conte, düzenlediği basın toplantısında ülkede tartışma konusu olan okulların açılışına değindi.

Conte, okulları yeniden açmak için çok çalıştıklarını belirterek, "Eğitim yılı bizim bu çalışmalarımız sayesinde başlayacak. Okullar, 14 Eylül’de düzenli olarak yeniden açılacak. İtalyan aileler şüphe duymasınlar çünkü biz çocukların okula iyi başlangıç yapmaları için elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

Başbakan Conte, okulların yeniden açılabilmesi için 7 milyar avroluk kaynak tahsis ettiklerini de aktardı.

Bu yıl bazı zorluklarla karşılaşabileceklerini anlatan Conte, "Olası kötü bir durumda tüm sınıfın karantina altına alınması gerekebilir. Bazı zorluklar olabilir ama herkesi kurallara saygı göstermeye ve bununla mücadele etmeye davet ediyorum." dedi.

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