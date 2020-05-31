İtalya'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi

İtalya'da 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1616'lık düşüşle 42 bin 75'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 355 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 1874'lük artışla 157 bin 507'ye çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da düne göre 15 azalarak 435 oldu.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 878 bin 739 test yapıldı.