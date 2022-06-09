VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da içinde 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı
Başkan Erdoğan: Yunanistan'ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü
BM: Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim
AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz
Hazine Bakanlığı: Ekonomiye ilişkin atılan adımlar paylaşılacak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Adayını açıkla
BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi
Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesinin uzatılması söz konusu değil
Şentop, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi
Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 ana su havzasında 19 proje başlattı
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi
Konya'da etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu
İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız
İsveç'te Türkiye korkusu!
Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
Kira artışına sınırlama... Bakan Bozdağ detayları anlattı
AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti
09 Haziran 2022 Perşembe 23:18:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 23:18:00

İtalya'da içinde 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında, içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopter kayboldu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : İtalya Romagna bölgeleri Toskana
Ayrılmadık

Ayrılmadık
Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

Mutluluğa 'Yıldırım' düştü
Gece gündüz onu düşünüyor

Gece gündüz onu düşünüyor
Günler sonra İstanbul'da

Günler sonra İstanbul'da
Yüşra dövüş kulübünde

Yüşra dövüş kulübünde
Gerçek hikâyenin yeni kahramanları

Gerçek hikâyenin yeni kahramanları
İlk KKTC heyecanı

İlk KKTC heyecanı
İlk şarkımı Sezen yazdı

İlk şarkımı Sezen yazdı
Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle bambaşka biri oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX