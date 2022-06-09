09 Haziran 2022 Perşembe 23:18:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 23:18:00
İtalya'da içinde 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
Kaynak: AA
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İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında, içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopter kayboldu.
Ayrıntılar geliyor...
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