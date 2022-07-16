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16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:23:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:23:00

İtalya'da hükümet krizinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor

Kaynak: AA

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İtalya'da Başbakan Mario Draghi'nin 14 Temmuz'da istifasını vermesiyle derinleşen hükümet krizinin nasıl sonuçlanacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S), geçen perşembe parlamentodaki bir oylamada hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan ve bunun üzerine Başbakan Draghi'nin istifasını vermesiyle derinleşen hükümet krizi, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın müdahalesiyle sakinleşse de ülke gündemindeki yerini koruyor.

Mattarella'nın, Draghi'nin istifasını kabul etmeyip, Başbakan'ı parlamentoda konuşmaya davet etmesi hükümet krizini şimdilik yatıştırsa da siyasi partiler arasındaki tartışmalar devam ediyor.

Basında yer alan haberlerde, krizi başlatan M5S'nin kendi içinde hükümetten çekilme konusunda ayrıştığı belirtildi. Partide bir kanadın, M5S'li 3 bakan, 1 bakan yardımcısı ve 6 müsteşarın kabineden ayrılmasını savunduğu, bazılarının ise buna karşı çıktığı kaydedildi.

Daha önce M5S olmadan bir hükümete ya da başka yeni kurulacak bir hükümete liderlik etmeyeceğini dile getiren Başbakan Draghi'nin istifasında kararlı olduğu da basına yansıdı. Bu nedenle krizin hangi noktaya gideceği konusunda gözler, Draghi'nin gelecek hafta parlamentonun alt ve üst kanadında yapacağı konuşmalara çevrildi. 74 yaşındaki teknokrat liderin geçen perşembe kabul edilmeyen istifasını, gelecek hafta parlamento konuşmalarının ardından yineleyebileceği öne sürüldü.

Draghi hükümetini oluşturan partilerden Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ise mevcut krize rağmen hükümetin devam etmesine yönelik koşulların olduğunu savundu.

Koalisyon ortağı sağ partilerden Forza Italia'nın ulusal koordinatörü Antonio Tajani ise M5S'nin bu krizin ardından hükümette yer almaması gerektiğini ifade etti.

Kamuoyu yoklamalarında birinci parti konumunda bulunan ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin lideri Giorgia Meloni de vakit kaybedilmeden seçime gidilmesi çağrısını yineledi.

Diğer yandan, aralarında Roma ve Milano'nun da olduğu 11 kentin belediye başkanı, "Şu anda her zamankinden daha fazla istikrara ihtiyaç duyulduğunu" ileri sürerek, Başbakan Draghi'ye görevine devam etmesi konusunda çağrıda bulundu.

KRİZ MANŞETLERDE

Ülkede hükümet krizindeki belirsizlik ulusal gazetelerin manşetlerine de yansımış durumda.

La Repubblica, "M5S'li bakanların hükümetten çekilmesi konusunda kavga var" manşetiyle verdiği haberinde, M5S'li bakan ve bakan yardımcılarının, Draghi hükümetinden ayrılıp ayrılmamasının M5S içinde kavga konusu olduğunu duyurdu.

Corriere della Sera, "M5S'de kaos, seçimler daha yakın" başlığını kullanarak, Draghi'nin devam etmemesi halinde ülkede 2023 yılının ilk aylarında yapılacak seçimlerin öne çekilme ihtimalinin ağırlık kazandığını belirtti.

La Stampa gazetesi ise "ABD ve AB'den çağrı: Draghi kalmalı" manşetini atarak, Batı'nın, mevcut hükümet krizinin Draghi'nin görevde kalmayı devam ettiği bir formülle çıkılmasından yana olduğunu aktardı.

Il Messaggero da "Draghi boyun eğmiyor, M5S bölünmüş vaziyette" başlığını kullanırken, ABD ve AB'nin Draghi'nin devam etmesinden yana olduğunu ancak Draghi'nin istifasında kararlı olduğunu yazdı.

Gazetede, hükümetin devam etmemesi halinde Cumhurbaşkanı Mattarella'nın seçimleri 6-7 ay öne çekerek, eylül sonunu işaret edebileceği belirtildi.

İtalya'da erken seçim kararı alınmazsa genel seçimlerin, 2023'ün ilk aylarında yapılması bekleniyor.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

Etiketler : Koalisyon ortakları Mario Draghi Kovid-19
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