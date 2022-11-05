VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da 'hava kirliliği' alarmı: Uzmanlar uyardı
Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'da yarışıyor
İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Bakan Bozdağ: Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı
Elazığ'da çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi yaralandı
Azerbaycan Başbakanı: Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır
Bakan Karaismailoğlu: Dur durak bilmeden çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'yı ziyaret etti
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Başkan Erdoğan: Bunlar proje ürünü hamleler!
CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine eleştiri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı ilk kez yurt dışına çıktı
EOKA'nın kurucusu için yapılacak müzeye mali kaynak ayrılması GKRY Temsilciler Meclisinde onaylandı
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak
AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü
Ev sahipleri dikkat!
Stoltenberg: Erdoğan önemli bir rol oynuyor
Dünyanın en uzun adamı Mardin'de
Orta Çağ film setini andırıyor, turizme kazandırılacak
Koltuk değnekleriyle şifa peşinde
05 Kasım 2022 Cumartesi 20:17:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 20:17:00

İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi.

Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.

Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.

Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Etiketler : İtalyan basını helikopter Puglia bölgesi
Nazara inanırım

Nazara inanırım
En iyi 5 sesten biriyim

En iyi 5 sesten biriyim
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
Yüzü zarar görecek diye korkmuş

Yüzü zarar görecek diye korkmuş
Babamla 7 yaşında tanıştım

Babamla 7 yaşında tanıştım
Kokulu defile

Kokulu defile
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Benden nefret eden çok insan var

Benden nefret eden çok insan var
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX