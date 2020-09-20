İtalya'da halk, anayasa referandumu için sandık başında

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20 Eylül 2020 Pazar 16:32:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 16:32:00

İtalya'da halk, anayasa referandumu için sandık başına gidiyor

Kaynak: AA

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İtalya'da halk tarihi oylama için ve parlamenter sayısını belirlemeye yönelik anayasa değişikliği için oy kullanmaya başladı. İki gün sürecek oy verme işlemi sırasında koronavirüs tedbirleri gereği maske takmak zorunlu hale getirildi.

Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen ülkede, Senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisini de 400'e düşüren kanuni düzenlemeye ilişkin referandum için sandıklarda oy kullanılmaya başlandı.

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi iki gün sürecek. Sandıklar bugün 23.00'e (TSİ 00.00) kadar, yarın ise 07.00 ile 15.00 (TSİ 08.00-16.00) saatleri arasında oy verme işlemi için açık olacak. Ülkede 46 milyon 641 bin 856 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Referandumun yanı sıra biri özerk bölge olmak üzere toplam 7 bölgede, bölge seçimleri, 957 beldede de belediye seçimleri yapılacak. Campania, Ligurya, Marche, Puglia, Toskana, Veneto ve Valle d’Aosta’da yaşayan 18 milyon 473 bin 922 seçmen, bölgesel yönetimleri için de oy atacak.

Merkez solun elinde olan Campania, Toskana ve Puglia ile merkez sağın elinde olan Veneto ve Ligurya’daki seçim sonuçları, iktidar ortağı olan merkez sol partiler ve muhalefetteki sağ için önem taşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oy kullanırken maske takmanın zorunlu olduğu ülkede, oy verme işlemi, sandıklarda kalabalıkların oluşmasını önlemek maksadıyla iki güne yayıldı.

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