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24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:17:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:17:00

İtalya'da günlük yeni vaka sayısı binin altına geriledi

Kaynak: AA

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İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 953 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son iki gündür binin üstünde seyreden günlük yeni vaka sayısı yeniden binin altına düştü.

Ülkede son 24 saatte 953 yeni vaka kaydedildi ve Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 260 bin 298'e yükseldi. 953 yeni vakadan 146'sının başkent Roma’nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinden olması dikkati çekti.

İtalya'da salgının başladığı şubat ayı sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 4 artışla 35 bin 441 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 192 artışla 205 bin 662 oldu.

Ülkede halihazırda 19 bin 195 aktif Kovid-19 hastası bulunuyor.

SİCİLYA İLE ROMA ARASINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN ANLAŞMAZLIĞI

Yaz aylarında güneyden Akdeniz üzerinde düzensiz göçe maruz kalan İtalya'da, son günlerde gelen göçmenlerde çok sayıda Kovid-19 vakasına rastlanması Roma ve Sicilya yerel yönetimini karşı karşıya getirdi.

Sicilya'da bugün açıklanan 65 yeni vakadan 58'inin Lampedusa'daki göçmen kayıt merkezinde bulunan düzensiz göçmenler olduğu belirtildi.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci de göçmenler nedeniyle adalarındaki Kovid-19 vakalarının arttığını savunarak, adadaki tüm göçmen karşılama merkezlerinin bugün itibarıyla kapatılması ve göçmenlerin taşınması talimatını verirken, İçişleri Bakanlığı, bunu Musumeci'nin yetkisi olmadığı gerekçesiyle durdurdu.

Sağ politikacı Musumeci, Roma'nın adalarını göçmenlerle dolu toplama kampına çevirmek istediğini ileri sürdü.

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