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11 Haziran 2022 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 16:08:00

İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı

Kaynak: AA

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Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar ise enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

Etiketler : italya helikopter kazası enkaz
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