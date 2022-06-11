İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı

İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar ise enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.