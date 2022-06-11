İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
Kaynak: AA
Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi.
Diplomatik kaynaklar ise enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.
İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.
- İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
- Bosna Hersek'te sel: Ev ve iş yerlerini su bastı
- Biden: Enflasyon gerektiği kadar keskin ve hızlı düşmedi
- Maymun çiçeği ABD ordusuna da sıçradı
- Çin Savunma Bakanı'ndan ABD'ye: Tayvan için gerekirse savaşırız
- AB için kırmızı alarm... Avrupa ekonomisini yok edecek