20 Haziran 2019 12:16 | Perşembe
İtalya'da doğalgaz patlaması! Bina çöktü, hayatını kaybedenler var
İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.
İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.
Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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