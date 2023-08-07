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07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:17:00

İtalya'da çıkan yangında 600 kişi tahliye edildi

Kaynak: IHA

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İtalya'nın Sardunya Adası'nda 50'den fazla noktada alevlerle mücadele edilirken, 600 kişi tahliye edildi. Yangınlarda biri itfaiyeci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Güney Avrupa ülkesi İtalya'nın Sardunya Adası'nda 50'den fazla noktada çıkan orman yangınları sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler büyürken, söndürme çalışmaları zorlaşıyor. Dün orman yangınının çıktığı Nuoro'ya bağlı Posada kasabası da dahil olmak üzere adanın doğu kıyısındaki noktalardan 600 kişi tahliye edildi.

Biri itfaiyeci olmak üzere 4 kişinin yaralandığı yangında, kamp alanlarında, lüks tatil yerlerinde ve otellerde kalan turistlerden bölgeden ayrılmaları istendi. Sardunya Özerk Bölgesi Başkanı Christian Solinas, yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Etiketler : sardunya adaıs italya italya yangın
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