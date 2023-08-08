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08 Ağustos 2023 Salı 16:17:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 16:17:00

İtalya'da bankalar için ek vergi kararı

Kaynak: AA

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İtalya hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulayacak.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, ülkedeki bankaların aşırı kazançlarına karşı ek vergi uygulanmasına onay verildiğini açıkladı.

Bankaların bu yılın ilk yarısındaki karlarının milyarlarca avroyu bulduğuna işaret eden Salvini, yüksek faiz oranları nedeniyle hane ve işletmelerin borçlanma maliyetinin iki kat arttığını, mevduat sahiplerine verilen faizin ise bu ölçüde artmadığını anlattı.

Salvini, bankaların krediler ile mevduatlara uyguladıkları faiz oranları arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

Vergiyle sağlanacak kaynağın, ilk ipotek sahiplerine destekte kullanılmasının planlandığını belirten Salvini, banka karlarının göz önüne alınması durumunda yeni vergiyle milyarlarca avro kaynak sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bir defaya mahsus ek vergilendirme kapsamında İtalya, bankaların kredi verme ile mevduat faizi arasındaki farktan elde ettikleri gelirleri yüzde 40 oranında vergilendirecek.

Bu vergi ile İtalyan bankalarından 3 milyar avro kadar ek vergi toplanması bekleniyor.

İtalya'da bankalar geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk yarısında rekor seviyelerde kar açıklamıştı.

Daha önce İspanya ve Macaristan'da bankacılık sektörüne aşırı kazançları nedeniyle ek vergi getirilmişti.

Öte yandan, ek vergi açıklamasının ardından İtalyan bankalarının hisseleri hızla düştü.

Etiketler : italya italya bankalar ek vergi
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