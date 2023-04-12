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12 Nisan 2023 Çarşamba 00:07:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 00:07:00

İtalya'da düzensiz göçmen akını nedeniyle OHAL ilan edildi

Kaynak: İHA

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İtalya'da Akdeniz üzerinden devam eden düzensiz göçmen akını nedeniyle OHAL ilan edildi.

İtalya, Akdeniz üzerinden devam eden düzensiz göçmen akını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.

İtalya, Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci'nin önerisi üzerine hükümet, Akdeniz açıklarındaki olağanüstü kaçak göçmen girişimleri ile mücadele edebilmek için ülke çapında 6 ay süreyle OHAL ilan etti.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin talebi üzerine öneriyi sunduklarını aktaran Bakan Musumec, "Bu yüzde 300 oranına varan kaçak göçmen girişimlerin ciddiyetinin gayet farkında olan İçişleri Bakanımızın talebini memnuniyetle yerine getirdik" dedi.

OHAL ile düzensiz göçmenlerin yönetimi ve ulusal topraklarda barınmaları açısından daha etkili ve zamanında yanıt verilmesi hedefleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz cuma gününden bu yana İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bin 700'ün üzerinde düzensiz göçmeni kurtardı.

Etiketler : italya akdeniz düzensiz göçmen

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