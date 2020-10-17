  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçici ateşkes
Fransa'da işçi sendikaları ve göçmenler Macron hükümetini protesto etti
İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü
Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda
Gaziantep'te 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temeli atıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Almanya'da Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi
MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki:
TFF Başkanı Özdemir: Kulüpler seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istiyor
TPAO: Rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır
Bakan Kurum'dan 'Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz' mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü
Şırnaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için 'azil' çağrısı
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter
Başkan Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı
Dünya Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kaldı
Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
17 Ekim 2020 Cumartesi 20:31:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 20:31:00

İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte İtalya'da 10 bin 925, Malta'da 204 yeni vaka kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 165 bin 837 test yapılarak 10 bin 925 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü, vaka sayısı, İtalya'da salgının başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Salgın başından beri virüs kapan kişi sayısı 402 bin 536'ya ulaştı. Aktif hasta sayısı 116 bin 935'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 705'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 47 artarak 36 bin 474'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 1255 artışla 249 bin 127 oldu.

İtalya'da 12 Ekim'den beri vaka sayılarının artması, ülkede hükümeti yeni tedbirleri görüşmeye itti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Giuseppe Conte ve koalisyon iktidarındaki partilerin temsilcileri, akşam saat 22.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı da olmak üzere, restoran ve mekanların kapanma saatini daha da öne çekmeye yönelik önlemleri değerlendirmeye aldı.

Haberlerde, başbakanlığın yeni kısıtlayıcı tedbirler içeren bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.

MALTA'DA YİNE REKOR ARTIŞ

Avrupa’da nüfusuna oranla Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını şiddetli şekilde geçiren Malta’da günlük vaka sayısı bugün yeni bir rekor kırdı.

Ülkede son 24 saatte 204 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 1257’ye yükseldi.

Salgın başından beri 45 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Malta'da vakaların hızla yükselmesi sonrasında Başbakan Robert Abela, dün akşam ülkede yeni sıkı tedbirleri açıklamıştı.

Buna göre, ülkede açık alanlarda da maske zorunluluğu getirilirken, bar ve gece kulüplerinin saat 23.00'te kapanacağı bildirilmiş ve bu kurallara uymayanlara yönelik para cezalarının da arttırıldığı duyurulmuştu.

Papa'nın kaldığı konuk evinde Kovid-19 vakası çıktı

Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nde de Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ikamet ettiği Santa Marta konuk evinde kalan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin başka bir yerde tecrit altına alındığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, kısa süre önce Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin iyileştiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER