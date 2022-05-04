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04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:27:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:27:00

İtalya ve Japonya, Ukrayna savaşında ateşkes için çalışıyor

Kaynak: AA

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "İtalya ve Japonya, sivillerin tahliyesini sağlamak ve barış görüşmelerini desteklemek için yerel dahi olsa en kısa sürede ateşkes sağlamak için çalışıyor" dedi.

Draghi, Japon mevkidaşı Kişida Fumio ile başkent Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Draghi, konuk başbakan ile görüşmelerinde "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadıklarını" söyledi. Draghi, "Rusya'nın düşmanlıkları bir an önce sonlandırması için baskı yapmaya devam ediyoruz. İtalya ve Japonya, sivillerin tahliyesini sağlamak ve barış görüşmelerini desteklemek için yerel dahi olsa en kısa sürede ateşkes sağlamak için çalışıyor" dedi.

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TEDARİKİ KONUSUNDA JAPONYA'YA TEŞEKKÜR

İtalya ve Japonya'nın enerji başta olmak üzere savaşla bağlantılı acil durumların yönetiminde müttefik olduğunu dile getiren Draghi, Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz tedariki konusundaki yardımlarından ötürü Japonya'ya teşekkür etti.

Draghi, Japon mevkidaşının ziyaretinin "mükemmel düzeyde olan iki ülke ilişkilerine daha da ivme kazandıracağını" aktardı.

Kişida da "Japonya ve İtalya, Rusya'ya karşı eşi görülmemiş yaptırımların uygulanmasında ve Ukrayna'ya yönelik yardımların güçlendirilmesinde birleşmiş vaziyette" diye konuştu.

Japonya Başbakanı, G7 de olmak üzere uluslararası toplumda saldırganlığa kararlı bir yanıt vermenin ne kadar önemli olduğu ve Ukrayna halkı ile hükümetini destekleme konusunda ortak sorumlulukları üzerinde mutabık olduklarını söyledi.

Kişida ayrıca "Doğu Asya'daki jeopolitik durum özellikle gergin. Kuzey Kore'nin birkaç saat önce balistik füze fırlatışına atıfta bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kişida, İtalya'nın Hint-Pasifik bölgesiyle ilgilenmeye istekli olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu iş birliğini derinleştireceklerini dile getirdi.

Draghi de İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Japonya ile beraber Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarının önemi hususunda hemfikir olduğunu, Kişida'nın Kuzey Kore'nin füze denemelerine yönelik endişelerini paylaştıklarını ifade etti.

JAPONYA BAŞBAKANI, VATİKAN'DA PAPA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, sabah saatlerinde de Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kişida'nın Vatikan'daki temasları sırasında Vatikan-Japonya ilişkileri, Ukrayna'daki savaş ile nükleerden arındırılmış bir dünya umudunun üzerinde durulduğu ve uluslararası konulara değinildiği duyuruldu.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bu görüşmeye dair ayrıca yaptığı bilgilendirmede, Papa'nın Kişida'ya nükleer silah bulundurmanın ve kullanımının "akılalmaz" bir şey olduğunu söylediğini aktardı.

Etiketler : Ukrayna savaşı draghi Matteo Bruni sivillerin tahliyesi
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