İtalya, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalarını destekliyor

Türkiye'ye çalışma ziyareti yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, AA muhabirinin, iki ülke ilişkileri ve gündeme ilişkin sorularını yazılı yanıtladı.

Türkiye-İtalya ilişkilerinin önündeki en iddialı hedeflerin ne olduğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Tajani, "kültürel bağlara ve ortak bir Akdeniz kimliğine dayanan" iki ülke ilişkilerinin, "verimli bir siyasi diyalog, giderek yakınlaşan ekonomik-ticari ilişkiler ve ayrıca sivil toplumlar arasındaki canlı alışverişler sayesinde" zaman içinde pekiştiğini söyledi.

Tajani, ikili ticaretin son birkaç yılda rekor miktarlara ulaştığını belirterek bu yıl ikili ticarette 25 milyar dolara ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.

İtalyan Bakan Tajani, "Türkiye'nin İtalya'nın önde gelen ekonomik ve ticari ortağı olmasıyla önümüzdeki yıllarda 30 milyar dolarlık bir ikili ticarete ulaşma hedefini tam olarak paylaşıyoruz. Ülkedeki 1500'den fazla İtalyan şirketinin varlığı sayesinde, dünya çapında 'tedarik zincirlerinin' eksikliğinin sunduğu fırsatları değerlendirmek için çalışmalıyız." diye konuştu.

İtalya ve Türkiye'nin birçok güvenlik meselesinde ortak bir vizyonu paylaştığını vurgulayan Tajani, iki ülkenin de uluslararası ve bölgesel istikrarı güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizdi.

Tajani, "Akdeniz bölgesindeki göçün yönetimi konusunda ortak görüşlere sahibiz ve her türlü biçimi ve tezahürüyle terörün yanı sıra insan kaçakçılığına karşı mücadele etmek ve yasa dışı çıkışları durdurmak için daha yakın işbirliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin, özellikle Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde imzalanan işbirliği anlaşmaları sayesinde salgın sonrasında ivme kazandığını kaydeden Tajani, İtalyan üniversitelerinde okuyan Türk öğrenci sayısının önemli ölçüde arttığına dikkati çekti.

"TÜRKİYE, BARIŞA YÖNELİK MÜZAKERE SÜRECİNİN BAŞLAMASINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"



Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünün sorulması üzerine Tajani, şöyle devam etti:

"Roma bugün, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafın çözümüne yönelik müzakere çabalarını destekliyor. Türkiye, jeostratejik konumu ve tüm taraflarla olan ilişkileri sayesinde barışa yönelik müzakere sürecinin başlamasında önemli bir rol oynuyor. Rusya'yı ikna etme çabalarının, Rus tarafının ateşkes koşulları hakkında konuşmaya ve ardından Kiev'in tam mülkiyeti altında adil bir barış müzakerelerine açık olana kadar devam etmesi önemlidir."

Tajani, adalet olmadan barışın olmayacağının altını çizerek "Türkiye, diğer uluslararası oyuncularla birlikte kesinlikle diplomatik düzeyde bir fark yaratabilir. Tahıl anlaşması bunun en önemli örneğiydi ve İtalya, Ankara liderliğindeki kolaylaştırma sürecinin olumlu sonucunu takdir etti." dedi.

İtalya'nın Kasım 2022'de Ukrayna'da tahıl girişimini desteklemek için Dünya Gıda Programı'na (WFP) 2 milyon avro tutarındaki ikili acil durum fonunun yeniden finansmanını imzaladığını hatırlatan Tajani, akut gıda güvensizliği içindeki ülkelere yapılan bu tahıl bağışının, iki ülkenin Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarından zarar görmesini önlemeye yönelik ortak iradesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, öte yandan İtalya'nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) desteğiyle Akdeniz'de Gıda Güvenliği konusunda bir "Bakanlar Diyaloğu" başlattığını belirterek Türkiye'nin savaşın yol açtığı küresel emtia ticaretindeki aksaklıklar nedeniyle karşılaşılan zorluklara karşı koymak için bu girişime eş başkanlık etmeyi ve Akdeniz ülkeleriyle işbirliklerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif rol oynamayı kabul ettiğini ifade etti.

Tajani, bunun, iki ülke ilişkilerinin güçlendiğinin "bir başka kanıtı" olduğunu vurguladı.

"İTALYA VE TÜRKİYE, LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNE GÜÇLÜ BAĞLILIĞI PAYLAŞIYOR"



Tajani, "Türkiye ve İtalya, Libya'daki siyasi açmazın aşılmasında nasıl bir ortak paydada buluşuyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Libya'daki istikrar, tüm Akdeniz'in yanı sıra NATO'nun güney kanadının istikrarı için çok önemli. İtalya ve Türkiye, Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine güçlü bir bağlılığı paylaşıyor. Ülkelerimiz Libya'nın en büyük ekonomik ortakları arasında yer alıyor ve ikimiz de Libya'nın nihayet istikrara kavuştuğunu ve müreffeh olduğunu görmek istiyoruz."

Libya'da defalarca özgür ve adil seçimler için çağrıda bulunduklarını kaydeden Tajani, Türkiye ve İtalya'nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Libya'ya ait kapsamlı bir siyasi çözümü kolaylaştırma çabalarını" tamamen desteklediklerini belirtti.