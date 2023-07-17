İtalya, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinin endişe verici olduğunu açıkladı

Tajani, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğuna dair yaptığı açıklamaya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Tajani, "Afrika'daki gıda kıtlığı hepimizi etkiliyor. Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi bizi endişelendiriyor. Halihazırda alternatif çözümler üzerine çalışıyoruz. Bu konu, 24 Temmuz'da Roma'da Birleşmiş Milletler (BM) ile beraber düzenleyeceğimiz Gıda Güvenliği Zirvesi'nde ele alınacak." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU" AÇIKLAMASI



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.