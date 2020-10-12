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12 Ekim 2020 Pazartesi 20:26:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 20:26:00

İtalya Kovid-19 salgınında 4 bin 619 yeni vaka açıkladı

Kaynak: AA

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 4 bin 619 yeni vaka tespit edildi. Topyekun karantina uygulamayı düşünmeyen İtalyan hükümetinin yeni tedbirler açıklaması bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, salgının başladığı şubattan bu yana Kovid-19 saptanan kişi sayısı toplam 359 bin 569'a yükseldi.

Son 24 saatte 4 bin 619 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 82 bin 764'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 452’ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 36 bin 205'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 891 artarak 240 bin 600 oldu.

İtalya’da hükümet, yeniden genel bir karantinadan yana değil

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Taranto kentinde bir program çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vaka artışlarına değinen Conte, "Yeni bir karantinayı ihtimal dışı tutuyorum. Bunu iyi gerekçelerle söylüyorum. Yeni bir genel karantinadan kaçınmak için çok çalıştık. Hastane yapılarını, sağlık sistemimizin buna yanıt verme imkanlarını çok geliştirdik. Çok ilerideyiz ve etkileyici sayıda test yapıyoruz." diye konuştu.

Yeni hızlı testleri de devreye aldıklarını, gelişmiş bir izleme sistemi kurduklarını aktaran Conte, "Kısacası bir dizi önlem aldık. Bu vaka eğrisi yükselmeye devam ederse, çok sınırlı bölgesel düzeyde karantinalar olabilir. Artık ulusal boyutta tüm ülke geneline yönelik karantina müdahalesi gerektirecek koşullar içinde bulunmuyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Conte'nin akşam saatlerinde bölgesel yönetim başkanları ve belediye başkanları ile görüşüp, yeni tedbirleri değerlendirmesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

VATİKAN'DAKİ DURUM

İtalya’nın başkenti Roma’ya komşu şehir devleti Vatikan’da ise kenti ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u korumakla görevli İsviçreli muhafızlardan 4'üne Kovid-19 tanısı konulduğu açıklandı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, hafif belirti gösteren 4 kişinin kendi evlerinde tecrit altında olduğunu ve durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

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