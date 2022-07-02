İtalya: Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, Rusya'dan Avrupa'ya yönelik gaz akışında büyük boru hatlarının bakıma girmesiyle yaşanan kesintileri ve ülkesindeki durumu, Skytg24 kanalına verdiği demeçte değerlendirdi.

Rusya'nın İtalya'ya yönelik gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gittiğini hatırlatan Cingolani, "Ancak şimdi Kuzey Akım (Rusya ile Almanya arasındaki) boru hattının bakımlar sebebiyle 2 hafta boyunca kapatılacağı duyuruldu. Bu da daha az gaz olacağı ve gaz piyasası spekülatif olduğu için fiyatların artacağı anlamına gelecek." dedi.

"ZOR BİR KIŞ GEÇİRME RİSKİ VAR"

Cingolani, İtalya olarak gaz stoklarını artırma konusunda çalıştıklarını dile getirerek, "Çok düzenli bir hızda ilerliyoruz ve stoklarımız yüzde 60 civarında dolu. Yüzde 90'a varmalıyız ki, bu ulaşılabilir bir hedef." ifadelerini kullandı.

Zor bir kış geçirme riskinin olduğunu ifade eden Cingolani, Rusya'nın gaz vanalarını tamamen kapatması durumunda İtalya'nın Avrupa'daki diğer ülkelere göre bundan daha az etkileneceğini savundu.

Cingolani, kimsenin kısıtlayıcı tedbirlere başvurmak istemediğini ve bunun olmaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.