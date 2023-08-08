İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Nijer'deki cuntaya ültimatom süresinin uzatılmasını istedi

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Tajani, Nijer'deki sorunun diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret etti.

Tajani, ECOWAS'ın cunta yönetiminden istediği taleplerin karşılanmaması ve verilen sürenin dolmasının ardından, ECOWAS'ın bu süreyi uzatacağını umduğunu söyledi.

ECOWAS liderlerinin diyalog kurmaya çalışması gerektiğini ve hala zaman olduğunu söyleyen Tajani, "Avrupa'nın silahlı çatışmaya girme lüksü yok. Afrika'nın yeni sömürgecisi olarak görülemeyiz." dedi.

Antonio Tajani, ayrıca Bazum'un serbest bırakılması gerektiğini fakat bunu kendilerinin yapamayacağını, bu yönde tek seçeneğin ültimatom süresinin uzatılması olduğunu belirtti.

"Afrika'da Wagner tehdidi"

Rus güvenlik şirketi Wagner'in Sahra Altı Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tajani, "Wagner, Sahel bölgesindeki mevcudiyetini sürdürmek için istikrarsız durumdan faydalanıyor." dedi.

Bakan Tajani, ayrıca, "Darbeciler, Wagner tehdidini kullanarak çatışmayı kızıştırmaya çalışıyor ancak askeri müdahale niyetlerinin olmadığını düşünüyorum. (Wagner'in) Darbede dahil olduklarına dair bilgimiz yok." diye konuştu.

Nijer'de Rusya'nın "dezenformasyon kampanyasının" etkilerinin görüldüğünü belirten Tajani "Ülkenin başkentinde Rus bayraklarının dalgalanması, Fransa karşıtı propagandaların yapılması ve Putin'in güçlü manipülasyonunda Kremlin'in etkisi görülüyor." ifadelerini kullandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 gün süre tanımıştı.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmamıştı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyurulmuştu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS işbirliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edilmiş ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedilmişti.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklaması yapmıştı.