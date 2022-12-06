VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Kralı 3. Charles'a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı
Bakan Dönmez'den 24 TV'ye özel açıklamalar!
Fiyat İstikrarı Komitesi 7. kez toplandı
Türkiye sınırına uzanacak "Kuru Kanal" koridoru Irak'ta konuşuldu
Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması
İngiliz sendika hükümeti uyardı! 'Gıda krizi' geliyor
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
Sakarya'da hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı
Almanya'da RSV salgını: Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü
Başkan Erdoğan'dan şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Kusursuz kulaktan Astronomi Sözlüğü
Evini müzeye çevirdi
Osmanlı arşivine yapay zeka desteği
Silindir Operasyonu kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi
Vefalı ‘Leylek Yaşar'
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la Erivan'da, Hırvatistan'la Bursa'da karşılaşacak
Araştırma: Dinozor türü "Spinosaurus" hem karada hem de suda yaşamış olabilir
Başkan Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 120 kişi serbest bırakıldı
Türkiye, Boğazlardaki olası kazalara karşı sigorta güvencelerinin sağlama alınmasını istiyor
Beştepe'de kritik EYT toplantısı
İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa 10 yıl hapis istemi
06 Aralık 2022 Salı 16:15:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 16:15:00

İtalya Başbakanı Meloni, Batı Balkanlar'a karşı büyük sorumlulukları olduğunu söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olarak Batı Balkanlar'a yönelik büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Meloni, toplantı öncesinde basına kısa açıklama yaptı.

Başbakan Meloni, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı sonrasında bizim Batı Balkanlar'a yönelik büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu ülkelerin, AB'ye üyelik süreçlerinin teşvik edilmesinin önemli olduğu kanısındayım. Bildiğiniz gibi İtalya'nın da üzerinde durduğu ekonomiden siber güvenliğe, çalışmamız gereken birçok konu var." ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalya'ya güvenilebileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : italya rusya ukrayna batı balkanlar
Yıllar teğet geçti

Yıllar teğet geçti
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Afra'yı takipte

Afra'yı takipte
Venedik ‘Destan'ı

Venedik ‘Destan'ı
Sabah 9'da paydos

Sabah 9'da paydos
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
İlk kez ailesiyle

İlk kez ailesiyle
Mekan açtı

Mekan açtı
Evliliğimiz hikayeydi!

Evliliğimiz hikayeydi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX