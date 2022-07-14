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14 Temmuz 2022 Perşembe 20:11:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 22:08:00

İtalya'da Başbakan Mario Draghi'nin istifası kabul edilmedi

Kaynak: AA

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İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, istifa kararı alan Başbakan Mario Draghi'nin istifasını kabul etmedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

Draghi yaptığı açıklamada, "5 yıldız hareketinin oylamaya katılmaması politik açıdan çok ciddi bir gelişme. Hükümeti destekleyen ulusal birlik koaliyonu artık mevcut değil." dedi.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ'NİN SUNDUĞU İSTİFA REDDEDİLDİ

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirmesinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti.

İtalya'da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etti.

Boykot'un ardından Draghi, ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

İTALYA CUMHURBAŞKANI İSTİFAYI REDDETTİ

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti.

Draghi kabineye verdiği demeçte, "Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok" dedi.

BOYKOT EDİLEN YARDIM PAKETİ SENATO'DAN ONAY ALDI

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylandı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Analistler, yardım paketine yönelik muhalefetin ideolojik değil, parti içi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu savundu. İtalya'da Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerin Draghi'nin istifası sonrası erkene çekilebileceği ifade edildi.

Şubat 2021den bu yana görevde olan Draghi, M5S'nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor.

Etiketler : italya başbakan Mario Draghi
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