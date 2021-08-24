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24 Ağustos 2021 Salı 21:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 21:00:00

İtalya 2 bin 700 Afgan'ı tahliye etti

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'dan şu ana kadar 2 bin 700 Afgan'ı tahliye ettiklerini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Temsilciler Meclisi ve Senatonun ortak dışişleri ve savunma komisyonunda Afganistan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Di Maio, Afganistan kaynaklı düzensiz göçteki artışla mücadelede ulusal boyutta alınacak önlemlerin çözüm olmayacağını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nin (AB), bölgedeki ortaklarıyla yakın iş birliğiyle bu soruna ortak yanıt geliştirmesi gerekiyor" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar, Kabil'deki havalimanından ayrıldıktan sonra ne bizim için ne de herhangi bir ittifak üyesi için havaalanında kalmaya devam etmek mümkün olacak" dedi.

"TAHLİYELER ŞARTLAR İZİN VERDİKÇE DEVAM EDECEK"

Di Maio, "Askeri birliklerimizden başlayarak İtalyan kurumlarıyla iş birliği yapanlar ile aileleri de olmak üzere 2 bin 700 Afgan'ı İtalya'ya getirdik" diye konuştu.

Savunma Bakanı Guerini de Afganların Kabil'deki havalimanından tahliyesinin şartlar izin verdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Guerini, Afganistan'da siyasi ve askeri düzenin değişme hızı ve ortaya çıkan dramatik insani durumun uluslararası toplumda herkesi şaşırttığını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ BİR G20 ZİRVESİ YAPILMASI GÜNDEMDE

Bu arada, Dışişleri Bakanı Di Maio, Afganistan konusunun cuma günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmesinin de merkezinde olacağını dile getirdi.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Afganistan konusunun G7'ye destek olacak şekilde; Rusya, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Hindistan'ın da yer aldığı G20 platformunda görüşülmesini istediği, bu hususta eylül ayında olağanüstü bir G20 zirvesi yapılmasını gündeme getirdiği açıklandı.

Etiketler : italya tahliye Lorenzo Guerini
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