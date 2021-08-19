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19 Ağustos 2021 Perşembe 20:20:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 20:20:00

İsviçre'den Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye için Özbekistan planı

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İsviçre, Afganistan'daki vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye etmeyi istiyor.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, Afganistan'daki İsviçre vatandaşlarının Özbekistan üzerinden tahliyesiyle ilgili organizasyon ve teknik meseleleri detaylı olarak ele aldı.

Almanya da Afganistan'daki vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliyesine devam ederken, şimdiye kadar bine yakın kişinin bu şekilde tahliyesini gerçekleştirdi.

Etiketler : Özbekistan İsviçre Dışişleri Bakanlığı
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