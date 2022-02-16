VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsviçre'de koronavirüs yasaklarının birçoğu kaldırıldı
Van'da zehir taciri 16 kişi yakalandı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ceza
Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD: Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç var
Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti
Vaka sayısı 90 binin üzerinde
Başkan Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden düzenlenecek
Konut fiyat artışında yeni rekor
Blinken: Rus birlikleri Ukrayna sınırına yaklaşmaya devam ediyor
AB ülkeleri Rusya'yı görüşmek üzere toplanacak
Myanmar'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Ankara'da barınak yangını: 4 yavru köpek can verdi
Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya-Ukrayna diplomasisi
Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de bana gösterilen sevgi 10 Nobel'den daha önemli
800 bin liralık teklif
Set ziyareti
Düğün hazırlıklar başladı
Diyarbakırlı aslan terbiyecisi
Çoban aranıyor ama bulunamıyor
Doktor maaşı can dostlara
Afganistan'a yardım bayrağını devraldı
Oto tamircisi Serpil usta: Bozuk motorlara kadın hassasiyeti
Gereksiz DM'lere son!
16 Şubat 2022 Çarşamba 22:42:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 22:45:00

İsviçre'de koronavirüs yasaklarının birçoğu kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsviçre'de hükümet koronavirüs tedbirlerinden büyük bir kısmını kaldırdığını açıkladı.

isviçre'de bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın parlamento, kanton yönetimleri ve sağlık kuruluşlarına danışılıp alındığı belirtilerek ülkede salgın durumunun iyiye gidiş emareleri gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

İsviçre'de bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın parlamento, kanton yönetimleri ve sağlık kuruluşlarına danışılıp alındığı belirtilerek ülkede salgın durumunun iyiye gidiş emareleri gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda yarından itibaren ülke genelinde bar, restoran, kafe ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası istenmeyeceği açıklandı.

Tiyatro, konser ve spor salonlarında da aşı sertifikası sorulmayacağı bilgisi verildi.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidildiği, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği ifade edildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için ise karantina süresi 5 gün olarak belirlendi.

Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna devam

İsviçre'de birçok Kovid-19 yasağı kaldırılırken toplu taşıma araçlarında maske takma ve Kovid-19 hastalarıyla temaslılar için karantina zorunluluğu ile ülkeye girişlerden 72 saat öncesine kadar pozitif Kovid-19 testi yaptırma gibi uygulamalar bir süre daha devam edecek.

Bu uygulamaların da ülkedeki aşılama oranları artıp vaka sayıları azalma eğilimine girermesi halinde kaldırılması bekleniyor.

8,6 milyon nüfuslu İsviçre'deki günlük Kovid-19 vakalarında 1 Şubat'tan bu yana düşüş gözlemlenirken ülke nüfusunun yüzde 68,8'i aşısını tamamlamış durumda.

Etiketler : isviçre koronavirüs vaka
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Biten aşklara

Biten aşklara
700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek

700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek
Beşiktaş filminde

Beşiktaş filminde
Rekor kırdı

Rekor kırdı
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül
Sürpriz proje

Sürpriz proje
sefo Dünya listelerinde

sefo Dünya listelerinde
Siyah şıklık

Siyah şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER