İsveç'ten NATO üyeliği adımı: Resmi başvuru yapacaklar
Kaynak: Reuters
İsveç Başbakanı Andersson NATO üyeliğine başvurmak için hükümetin resmen karar aldığını açıkladı.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıkladı.
Parlamentoda geniş çoğunluğun NATO üyeliğini desteklediğini kaydeden Andersson, bunun, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için ana muhalefet partisiyle aldıkları ortak bir karar olduğunu söyledi.
Andersson, NATO üyelik başvurusunu Finlandiya ile yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, salı günü resmi bir ziyaret için İsveç'e gelecek.
Finlandiya ve İsveç'in, salı ya da çarşamba günü NATO üyelik başvurusunu beraber yapması planlanıyor.
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