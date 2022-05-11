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11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:00:00

İsveç'ten İslamofobik karar... Aşırı sağcı siyasetçi Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için izin verildi

Kaynak: AA

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İsveç'in 5 bölgesinde cami yakınında Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri düzenlemek isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a izin verildi.

Paludan, 12-13 Mayıs'ta başkent Stockholm'de Müslümanların kalabalık yaşadığı Hallunda ve Husby mahallelerinin yanı sıra Göteborg, Boras, Trollhattan kentlerinde de Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni istemişti. Gösteri iznini onaylayan polis, karşı göstericilerin de olay çıkarmaması için uyarıda bulundu.

İsveçli profesör, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yasaklanmasını istedi

Göteborg Üniversitesi Siyasi Bilim Uzmanı Profesör Bo Rothstein, Expressen gazetesi için kaleme aldığı makalede, Kur'an-ı Kerim gibi özel kitapların yakılmasının ifade özgürlüğüne girmediğini ve evrensel bir suç olması gerektiğini belirtti.

Nazi Almanya'sında 1933'te, "Kitap yakma şenliği" adı altında 25 bin kitabın yakılmasına atıfta bulunan ve o günden sonra kitapların toplu yakılmasına Avrupa'da siyasi yasak geldiğini hatırlatan Rothstein, Kur'an-ı Kerim'in de yakılmasının bu yasaya dahil edilmesini istedi.

2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Etiketler : isveç kuranı kerim danimarka
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