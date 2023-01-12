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12 Ocak 2023 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 15:40:00

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri provokasyonlarını sürdürüyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Etiketler : isveç terör örgütü pkk provokasyon
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