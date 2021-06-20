  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz
"Aşıdan değil virüsten korkun"
Damka: Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli
İsveç'te PCR testi skandalı! İnceleme başlatıldı
TCG Kınalıada'da dikkat çeken detay!
Pazar günleri kısıtlama kalkacak mı?
Rusya tamam Fransa sırada
İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlar yorumladı
İşte kısıtlama ve varyanta karşı çare
Sözde üst düzey terörist itiraf etti
"Onlara inat uluslararası ilişkiler okudum"
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
1 milyon sevinci
‘Başka Bahar'a Seda yorumu
‘Olay Mahalli'nden bildirecek
Bodrum'a ayrı Çeşme'ye ayrı villa
Sağlıklı diye yaptığımız konserve öldürebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Haziran
Probiyotikler mutluluk hormonu salgılatıyor
Anjiyo sonrası bol su içilmeli
Pandemi baba-çocuk ilişkisindeki dinamikleri değiştirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Babalar Günü' klibi
Fransa'da 'fırtına' alarmı: 51 bölge için turuncu uyarı
Eski Yargıtay üyesi Özer'in cezası onandı
20 Haziran 2021 Pazar 10:29:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 10:29:00

İsveç'te PCR testi skandalı! İnceleme başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç'te 100 bin kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığını öner sürdü.

Haberde, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi düzenlendiği ileri sürüldü.

Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.

İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çıkacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.

Etiketler : sahte PCR testi İsveç PCR testi özel sağlık şirketleri
Listelere 'Peri' kondu

Listelere 'Peri' kondu
İyi ki doğdun ‘bayan'

İyi ki doğdun ‘bayan'
Aşka ikinci şans

Aşka ikinci şans
Rolüyle sınırları aştı

Rolüyle sınırları aştı
'Yağmurum Ol Sen' ile listelerde

'Yağmurum Ol Sen' ile listelerde
Şanlıurfa'da romantizm

Şanlıurfa'da romantizm
Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı

Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
‘Nalan' için buluştular

‘Nalan' için buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER