İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı Lübnan'da protesto edildi

Başkent Beyrut'un Dahiyye bölgesinde bir araya gelen yüzlerce Lübnanlı, İsveç aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde Kur'an-ı Kerim ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, İsveç'e ivedi şekilde kutsal kitaba yönelik tekrarlanan saldırıları durdurması çağrısında bulundu.



"Kur'an kitabımızdır", "Kur'an anayasamızdır" şeklinde slogan atan göstericilerden bazıları İsveç bayrağı yaktı.

Hizbullah yanlısı göstericilerin İsrail ve ABD'yi hedef alan sloganlar attığı da görüldü.



Güvenlik güçleri İsveç'in Beyrut Büyükelçiliği önünde olası bir eylem ve saldırıya karşı bölgede gün boyu sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Büyükelçilik önündeki tüm cadde araç trafiğine kapatıldı, gazeteciler dahil hiç kimse bina önüne yaklaştırılmadı.

Lübnan'da Beyrut'un yanı sıra Sur, Sayda, Nebatiyye ve Baalbek vilayetlerinde de protestolar düzenlendi.



DİSMORR PLANLI BİR TATİL İÇİN LÜBNAN'DAN AYRILDI



Bu arada Lübnan basını İsveç'in Beyrut Büyükelçisi Ann Dismorr'un Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Haberlerde, Dismorr'un Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Lübnan Dışişleri Bakanlığının Stockholm'e yönelik sert tepkilerinin ardından ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

İsveç'in Beyrut Büyükelçiliğinden bir kaynak, Dismorr'un "planlı bir tatil" için Lübnan'dan ayrıldığını, herhangi bir baskı olmadığını söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, dün Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması nedeniyle Lübnan'ın Stockholm Büyükelçisi'nin geri çekilmesini ve İsveç'in Beyrut Büyükelçisi'nin de ülkesine gönderilmesini istemişti.

Nasrallah'ın Lübnan hükümetine yaptığı bu çağrının ardından Lübnan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, İsveç'e "İslamofobiyi ve nefreti derinleştirecek, dinlere karşı saygısızlık edebilecek her türlü adıma son verilmesi için gereken tedbirleri alması" çağrısında bulunulmuştu.

İSVEÇ'TE POLİS KORUMASI ALTINDA KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARI



İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam'a hakaret etmişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle Irak yönetimi dün İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığına Irak'ın Stockholm Maslahatgüzarı'nı da geri çekmesi talimatı vermişti.