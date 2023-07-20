İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kaynak: AA
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden "ifade alınmasına yönelik yakalama" talep etti.
Talebi değerlendiren hakimlik, Rasmus Paludan hakkında yakalama emri çıkardı.
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