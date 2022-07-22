İsveç'te bir skandal daha!

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te yine terör propagandası yapıldı. Göteborg kent merkezinde bazı direklere terör örgütünün sözde İsveç'te direklere terör paçavraları asıldı

İTALYA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

İtalya'daki siyasi krizden erken seçim kararı çıktı. İtalya'da senatoda yapılan oylamada güvenoyu almayı başaran Başbakan Mario Draghi'nin bir hafta arayla ikinci kez istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. İtalya'da parlamentonun feshedilmesi sonrası net bir tarih açıklanmasa da eylül ya da ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.