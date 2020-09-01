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01 Eylül 2020 Salı 16:24:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 16:35:00

İsveç'te çirkin provokasyon! Mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim ve domuz pastırması bırakıldı

Kaynak: AA

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Avrupa'da İslamofobi bu kez İsveç'te ortaya çıktı. Karlskrona kentinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunduğu belirtildi.

Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların da yazıldığını kaydetti.

Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar.'' dedi.

Polis ise olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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