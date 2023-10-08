İsveç'te bir grup, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Kaynak: AA
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.
Sosyal medyada örgütlenen, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin'e destek çağrısı yaptı. "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor" sloganları atan göstericiler, "Gazze'de esir kampına hayır", "Kudüs, Filistin'in başkenti" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, yaptıkları açıklamada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ve onlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Açıklamada, İsrail işgalinin Filistin topraklarını "açık hava hapishanesine" dönüştürdüğü ifade edildi.
Filistinlilerin sürekli tutuklandığı, gözlemlendiği ve cezalandırıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi istendi.
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