VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki il müdürleriyle bir araya geldi
İsveç'te bir grup, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Netanyahu, Avrupa liderleri ile görüştü
MHP Hatay İl Kongresi yapıldı
Bakan Fidan, Blinken ile görüştü: İsrail-Filistin meselesi ele alındı
aaİran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü lideriyle görüştü
08 Ekim 2023 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 20:00:00

İsveç'te bir grup, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

Sosyal medyada örgütlenen, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin'e destek çağrısı yaptı. "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor" sloganları atan göstericiler, "Gazze'de esir kampına hayır", "Kudüs, Filistin'in başkenti" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, yaptıkları açıklamada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ve onlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, İsrail işgalinin Filistin topraklarını "açık hava hapishanesine" dönüştürdüğü ifade edildi.

Filistinlilerin sürekli tutuklandığı, gözlemlendiği ve cezalandırıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi istendi.

Etiketler : FİLİSTİN İSRAİL İSVEÇ DESTEK
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX