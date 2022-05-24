İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek

İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri yarın Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile Stenström ve Salovaara başkanlığındaki heyetler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler gerçekleştirecek.