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16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:33:00

İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelecek

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İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye geleceklerini açıkladı.

NATO'ya katılıma hazırlanan ancak Türkiye'nin şerh koyduğu İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları Türkiye'ye gelecek.

İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

Etiketler : finlandiya isveç bakanlık
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