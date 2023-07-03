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03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:48:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:48:00

İsveç: Kur'an-ı Kerim'in yakılması, ülkenin iyi imajını kötüye çevirebilir

Kaynak: AA

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminin ülkesinin iyi imajını kötüye çevirebileceğini söyledi.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna gösterilen tepkiler üzerine Billström, Syndsvenskan gazetesine açıklama yaptı.

Billström, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, ülkemizin iyi yöndeki imajını kötüye çevirebilir." ifadesini kullandı.

İsveç'in itibarını kurtarmak için mücadele ettiğini kaydeden Billström, "İsveç'in iyi yöndeki imajı, İslamofobik olarak gösterilmeye devam edilirse uzun vadede kötü yönde değişecektir. Bunun İsveç'in NATO üyeliği onayı sürecinde ne gibi sonuçlar doğuracağını kestirmek zor gibi. Ancak hükümetin ifade özgürlüğünü de savunması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ, KUR'AN YAKILMASINI KINAMIŞTI

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran'da bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını dün yayımladıkları açıklamayla kınamıştı.

Açıklamada, "İsveç hükümeti, ülkedeki gösterilerde bireylerin İslamofobik eylemlerinin Müslümanlar için kırıcı olabileceğini anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasının "açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlüklerin İsveç'te veya Avrupa'da hiçbir yeri yoktur." görüşü paylaşılmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

Etiketler : isveç kuranı kerim nato
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