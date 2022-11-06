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06 Kasım 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 08:00:00

İsveç gerçeği görüyor!

Kaynak: Akşam

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"YPG/PYD ile PKK'nın yakın bağlantısı var" PKK/YPG'lilerin özgürce gösteriler düzenlediği İsveç, Türkiye'nin girişimiyle normalleşmeye başladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Stokholm hükümetinin, terör örgütü YPG/PYD ile arasına mesafe koyduğunu duyurdu. Billström açıklamasında, YPG/PYD'nin, Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan PKK arasında çok yakın bağlantılar olduğunu belirterek, YPG/PYD'ye destek verilmesi halinde, bunun ileriye dönük Türkiye-İsveç ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini aktardı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinden önce dikkat çekici açıklamalarda bulunan Billström, yeni hükümetin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ile arasına mesafe koyduğunu söyledi. Billström, "Türkiye ile ilişkilerimize zarar verenlerle ilgili bir şüphe ve sorun olduğunu düşünüyoruz. En önemli şey, İsveç'in NATO üyeliğidir" dedi.

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

Öte yandan Billstrom, Sol Parti'ye mensup politikacıların PKK pozu vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Billstrom, "PKK bir terör örgütüdür ve bu tür davranışlar demokrasiye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

BİR MESAJ DA BAŞBAKAN'DAN

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz günlerde İsveç TV4'e yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını ciddiye alıyoruz ve terörle mücadelede ortak bir çıkarımız var" demişti. Kristersson ayrıca PKK'ya bu kadar yakın örgütlerle işbirliği yapılmaması gerektiğini belirtmişti. Hazirandaki NATO Zirvesi'nde İsveç'te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamış, terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye desteği kesip, silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti. Bu iki ülke, Ankara'nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye'ye iade edecekti.

Etiketler : Tobias Billström NATO Zirvesi PKK İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
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