İsveç Başbakanı: Türkiye'nin endişelerine çözüm bulmak için diyoloğumuz sürüyor
Kaynak: AA
İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü dile getirdi.
Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçen NATO Genel Sekreteri, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi.
PKK'nın NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını hatırlattı.
Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliği için önce Türkiye'nin ifade ettiği meseleleri çözmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye ile müzakerelerin farklı formatlarda sürdüğünü belirten Stoltenberg, İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adım sinyali gördüklerini ifade etti.
İsveç Başbakanı Andersson da "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz şu an ikili ve üçlü müzakereler sürüyor." dedi.
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