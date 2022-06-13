'Türkiye'nin endişelerine çözüm bulmak için diyoloğumuz sürüyor'

İsveç Başbakanı: Türkiye'nin endişelerine çözüm bulmak için diyoloğumuz sürüyor

Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçen NATO Genel Sekreteri, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

PKK'nın NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını hatırlattı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliği için önce Türkiye'nin ifade ettiği meseleleri çözmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile müzakerelerin farklı formatlarda sürdüğünü belirten Stoltenberg, İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adım sinyali gördüklerini ifade etti.

İsveç Başbakanı Andersson da "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz şu an ikili ve üçlü müzakereler sürüyor." dedi.