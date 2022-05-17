İsveç Başbakanı: Türkiye ile sorunları tartışıp çözmeye hazırız

Tüm NATO üyelerinin desteği olmadan İsveç ve Finlandiya askeri ittifaka katılamaz. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki Kuzey ülkesinin, NATO'nun kilit üyelerinden biri olan Türkiye'yi hedeflerine ikna etmek için heyet gönderme zahmetine girmemesi gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız." ifadelerine yer verdi.



İsveç Başbakanı Andersson'a göre İsveç, başvurusunu Finlandiya ile birlikte yapacak. Bundan sonra, başvurunun 30 NATO üyesi ülkenin parlamentoları tarafından onaylanması süreci başlatılacak. Bundan sonra Riksdag'ın da katılım protokolünü onaylaması gerekecek. Pek çok kişi bunun çok daha hızlı gerçekleşebileceğine inansa da, tüm katılım sürecinin bir yıl kadar sürmesi bekleniyor.