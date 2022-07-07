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07 Temmuz 2022 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 12:23:00

İsveç Başbakanı, PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz veren milletvekillerini eleştirdi

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesindeki Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla verdiği pozu eleştirdi ve bunlarla poz vermenin "aşırı derecede uygunsuz" olduğunu bildirdi.

Andersson, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'in Sol Parti milletvekillerinin PKK, YPG, YPJ'yi simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirmelerini eleştirdi.

PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, terör örgütünün paçavrasını kastederek "PKK sadece İsveç'in değil AB'nin de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz." diye konuştu.

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğuna işaret ederek "PKK daha 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında da bulundu.

Etiketler : PKK YPG YPJ Sol Parti milletvekilleri Johansson
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